В ПАОКе сообщили об отсутствии предложений по переходу Оздоева

В пресс-службе ПАОКа в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о будущем полузащитника Магомеда Оздоева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе клубов из Италии и Испании к 31-летнему россиянину.

«Сейчас Магомед находится в расположении ПАОКа и тренируется с командой. Интерес клубов из Испании и Италии? Мы очень довольны Оздоевым. Он очень важен для нас. Магомед является профессионалом и личностью высочайшего уровня. У него не было никаких предложений или просьб для обсуждения», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Оздоев перешел в ПАОК летом 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.