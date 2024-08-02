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Сегодня, 09:04

В Португалии назвали примерную стоимость Кекчю. Футболистом интересуется «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю в «Зенит».

«На самом деле это очень хороший футболист. Но в то же время Кекчу дорогой. Его цена около 30 миллионов евро», — сказал Вара «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал об интересе «Зенита» к Кекчю.

В прошлом сезоне 23-летний турецкий хавбек забил 7 голов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 результативных передач.

На счету Кекчю также 2 гола в 32 матчах за сборную Турции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 27 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Зенит
Оркун Кекчю
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