В «Рубине» подтвердили переговоры с «Краснодаром» по трансферу Сорокина

В пресс-службе «Рубина» подтвердили «СЭ» информацию о переговорах между казанским клубом и «Краснодаром» по трансферу защитника Егора Сорокина.

«Переговоры между клубами действительно идут. Дождитесь официальной информации», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Сорокин переходит в «Рубин».

Защитник перешел в «Краснодар» из казанского клуба в 2019 году. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 3 матча за черно-зеленых и не отличился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.