В руководстве «Реала» произошел раскол из-за Мбаппе, многие предпочитают ему Осимхена

В руководстве «Реала» нет единения по вопросу возможного перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает Football Transfers.

По информации источника, «более опытные» представители руководства мадридцев считают, что «Реал» вместо Мбаппе должен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, поскольку он больше подходит команде в тактическом плане и манерой игры напоминает экс-форварда «Реала» Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласился с фанатом, который призвал его подписать Мбаппе. Кроме того, журналист Франсуа Галлардо заявил, что 25-летний француз настроен на переход в мадридский клуб и уже отказал «Ливерпулю».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.