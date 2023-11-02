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Сегодня, 14:05

В «Сассуоло» назвали невозможным осуществление трансферов в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Защитник Рожерио.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в разговоре с «СЭ» объяснил срыв трансфера защитника Рожерио в «Спартак» летом 2023 года.

— Летом была история со срывом перехода Рожерио в «Спартак», что там случилось?

— Рожерио ушел в «Вольфсбург».

— Но говорилось о том, что вы отказали «Спартаку». Почему?

— Игрок предпочел уйти в Бундеслигу.

— Возможен ли трансфер кого-то из других игроков в «Спартак», если клуб обратится к вам?

— Нет-нет. Это невозможно.

— Из политических соображений, как и говорил генеральный директор клуба Карневали?

— Проблема в том, что мы продали Рожерио в «Вольфсбург», сейчас у нас нет игроков для «Спартака».

25-летний бразилец был близок к переходу из «Сассуоло» в «Спартак» в летнее трансферное окно, но в итоге перешел в «Вольфсбург», подписав контракт до лета 2027 года.

Ранее генеральный директор итальянского клуба Джованни Карневали заявил, что трансфер не состоится, объяснив это нежеланием «иметь дело с русскими».

Футбол
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
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