В «Сассуоло» назвали невозможным осуществление трансферов в «Спартак»

Сегодня, 14:05
Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в разговоре с «СЭ» объяснил срыв трансфера защитника Рожерио в «Спартак» летом 2023 года.
— Летом была история со срывом перехода Рожерио в «Спартак», что там случилось?
— Рожерио ушел в «Вольфсбург».
— Но говорилось о том, что вы отказали «Спартаку». Почему?
— Игрок предпочел уйти в Бундеслигу.
— Возможен ли трансфер кого-то из других игроков в «Спартак», если клуб обратится к вам?
— Нет-нет. Это невозможно.
— Из политических соображений, как и говорил генеральный директор клуба Карневали?
— Проблема в том, что мы продали Рожерио в «Вольфсбург», сейчас у нас нет игроков для «Спартака».
25-летний бразилец был близок к переходу из «Сассуоло» в «Спартак» в летнее трансферное окно, но в итоге перешел в «Вольфсбург», подписав контракт до лета 2027 года.
Ранее генеральный директор итальянского клуба Джованни Карневали заявил, что трансфер не состоится, объяснив это нежеланием «иметь дело с русскими».