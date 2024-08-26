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Сегодня, 13:39

В «Севилье» заявили, что не собираются покупать Тикнизяна

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Директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес заявил, что клуб не собирается подписывать игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Севилья» предлагает «Локомотиву» за Тикнизяна 5 миллионов евро в рассрочку на 2 года, сразу после сезона в бесплатной аренде с необязательным выкупом.

«Тикнизян? Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет», — цитирует Рамиреса Sport24.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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