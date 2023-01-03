В «Сивасспоре» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе

Помощник президента «Сивасспора» Орай Отякмаз отреагировал на информацию matchtv.ru об интересе клуба с российскому форварду Артеме Дзюбе.

«Агенты Дзюбы предложили нам его. Мы пока проверяем игрока. Не делали никаких движений. Решать будет тренер. Если он скажет да, а также детали контракта будут хорошими, все возможно!» — сказал Отякмаз «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.