В «Сочи» назвали четырех легионеров, которых рассчитывают сохранить для первой лиги

Заместитель генерального директора «Сочи» по развитию Андрей Орлов рассказал о том, какие легионеры могут остаться в команде в следующем сезоне.

«Предпродажной лихорадки у нас не началось. Договоренность о том, что в случае вылета мы Дркушича либо продаем, либо отдаем в аренду, была с агентами еще зимой.

Мы рассчитываем на Марсело, Сааведру, Крамарича и Гуарирапу. Но рынок подвижный, предложения поступают. Может, как-то по-другому получится», — написал Орлов в социальных сетях.

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» занял последнее, 16-е место в таблице РПЛ и покинул высший дивизион.