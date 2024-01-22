В «Торино» назвали невозможным переход Санабрии в «Спартак»

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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Спартака» к нападающему клуба Антонио Санабрии.
Ранее о возобновлении интереса московского клуба к парагвайскому нападающему сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
— Возможна ли продажа Санабрии в «Спартак»?
— Невозможна, — ответил Ваньяти.
Санабрия выступает за «Торино» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 3 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9,5 миллиона евро.