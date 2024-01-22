Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:46

В «Торино» назвали невозможным переход Санабрии в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Антонио Санабрия.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Спартака» к нападающему клуба Антонио Санабрии.

Ранее о возобновлении интереса московского клуба к парагвайскому нападающему сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

— Возможна ли продажа Санабрии в «Спартак»?

— Невозможна, — ответил Ваньяти.

Санабрия выступает за «Торино» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 3 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9,5 миллиона евро.

Тео Бонгонда, Данил Круговой и&nbsp;Роналдо Сезар дос Сантос. Трансферы РПЛ: тренера «Спартака» зовут в Испанию, Круговой перейдет в ЦСКА из «Зенита»

6
Обсудить
Читайте также
Медведев рассказал о выступлении на Australian Open 2024
«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Эмполи» заявили, что не будут продавать защитника Исмаили в «Локомотив»
«Рубин» разгромил «Напредак» в первом матче на сборах в Турции
Фигуристка Медведева потренировалась с «Динамо» на сборе в Катаре
Форвард «Зенита» Сергеев не ожидал, что «Краснодар» будет лидером в РПЛ к зимнему перерыву
Сергеев — о питании: «Почти исключил сахар, очень редко ем сладкое»
Сергеев — о сборе «Зенита» в ОАЭ: «Хорошо, что будет много товарищеских игр»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В «Эмполи» заявили, что не будут продавать защитника Исмаили в «Локомотив»