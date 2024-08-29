В Турции сообщили об интересе «Трабзонспора» к Соболеву

«Трабзонспор» интересуется нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым, сообщил портал Avni Aker Haber в социальной сети X.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. 20 августа сообщалось, что «Зенит» возобновил переговоры с Соболевым.