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9 октября, 00:58

В Турции заявили, что Зайнутдинов уйдет из «Бешикташа» зимой или по окончании сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Владелец турецкого футбольного агентства Altin Karma Фортуна Зафер заявил, что полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов покинет команду в ближайшее время.

«В этом сезоне клубом были осуществлены новые трансферы, а игровой состав команды расширился. Зайнутдинову очень трудно найти место в «Бешикташе». На самом деле он полезный игрок, привлекающий к себе внимание, когда играет. Но надо понимать, что болельщики «Бешикташа» всегда проявляют интерес к футболистам, чьи имена известны. А он тот игрок, имя которого не приходит сразу на ум. Думаю, уйдет в середине сезона или по его окончании», — приводит Legalbet слова Зайнутдинова.

Бактиер Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА в августе 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 2 матчах турецкой команды, провел на поле в сумме 5 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт 26-летнего казахстанца с «Бешикташем» действует до конца июня 2027 года. Портал Tranasfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet

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