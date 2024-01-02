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2 января, 23:47

В «Венеции» рассказали о вероятности аренды Черышева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин прокомментировал будущее российского полузащитника команды Дениса Черышева

«Срок контракта Дениса Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится. Мы можем предоставить футболисту аренду только в том случае, если продлим с ним контракт, но на сегодняшний день мы не обсуждали с Денисом этот вопрос», — приводит слова Брендолина Sport24.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей, не отметившись результативными действиями. Он выступает за итальянский клуб с лета прошлого года.

Источник: Sport24
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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