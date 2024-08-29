В «Зените» сообщили, что сделают заявление по Соболеву на официальных ресурсах клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о публикации решения по ситуации с возможным переходом нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— По Соболеву ведь будет заявление на официальных ресурсах клуба?

— Конечно.

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что ситуация с трансфером Соболева в «Зенит» будет решена 29 августа.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ был отстранен от тренировок с командой.