«Валенсия» хочет подписать защитника «Спартака» Дуарте

«Валенсия» заинтересована в подписании защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщает Relevo.

Испанский клуб рассматривает 24-летнего парагвайца в качестве замены Дженку Озкаджару, который может перейти в «Реал Вальядолид» на правах аренды.

Дуарте перешел в московский клуб в январе 2023 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Последний раз Дуарте выходил на поле в мае нынешнего года в матче 29-го тура прошлого сезона РПЛ против «Рубина» (3:1).