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Сегодня, 00:42

«Валенсия» хочет подписать защитника «Спартака» Дуарте

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексис Дуарте и Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Валенсия» заинтересована в подписании защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщает Relevo.

Испанский клуб рассматривает 24-летнего парагвайца в качестве замены Дженку Озкаджару, который может перейти в «Реал Вальядолид» на правах аренды.

Дуарте перешел в московский клуб в январе 2023 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Последний раз Дуарте выходил на поле в мае нынешнего года в матче 29-го тура прошлого сезона РПЛ против «Рубина» (3:1).

Футбол
ФК Валенсия
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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