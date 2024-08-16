«Валенсия» хочет подписать защитника «Спартака» Дуарте

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«Валенсия» заинтересована в подписании защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, сообщает Relevo.
Испанский клуб рассматривает 24-летнего парагвайца в качестве замены Дженку Озкаджару, который может перейти в «Реал Вальядолид» на правах аренды.
Дуарте перешел в московский клуб в январе 2023 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Последний раз Дуарте выходил на поле в мае нынешнего года в матче 29-го тура прошлого сезона РПЛ против «Рубина» (3:1).