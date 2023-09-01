Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:56

«Валенсия» отказалась от Николсона и хочет подписать Яремчука

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Валенсия» ищет варианты усиления атаки, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, испанский клуб интересовался форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном и Романом Яремчуком из «Бенфики». Сообщается, что валенсийцы решили сделать выбор в пользу 27-летнего украинца.

В текущем сезоне Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». Красно-белые все еще не включили 26-летнего ямайца в заявку на сезон. Ранее 26-летний ямаец, выступающий за «Спартак» с 2022 года, провел за команду 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/15894861/
ФК Валенсия
ФК Спартак (Москва)
Роман Яремчук
Шамар Николсон
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Танцевальная пара Кагановская — Ангелопол распалась
Севикян отказался от вызова в сборную России и выбрал Армению
Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета БПЛА к Москве
В Польше заявили об огромных потерях ВСУ и горящей технике НАТО
ВСУ выпустили кассетные снаряды и зажигательные ракеты по Донецку
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Иттихад» согласовал с «Ливерпулем» переход Салаха

«ПСЖ» отдаст Берната в аренду в «Бенфику»