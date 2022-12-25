Сегодня, 15:18
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Понятно, что Бердыев является хорошим тренером, он добивался хороших результатов. Он долго отсутствовал в нашем чемпионате, работал в Иране. Мы получим еще одну хорошую команду. Возможно, «Сочи» сможет потрепать нервы лидерам уже весной, а летом из них уже получится боеспособный коллектив. Надо приветствовать возвращение Бердыева. Он знает наши условия, футболистов. Перестройка не затянется. Я только за это назначение», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».
«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.
Ранее 70-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 года. При нем команда дважды становилась чемпионом страны (2008, 2009). Также клубу из Казани под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.