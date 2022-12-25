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Сегодня, 15:18

Масалитин: «Бердыев — хороший тренер. Вместе с ним «Сочи» может стать еще одной сильной командой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Понятно, что Бердыев является хорошим тренером, он добивался хороших результатов. Он долго отсутствовал в нашем чемпионате, работал в Иране. Мы получим еще одну хорошую команду. Возможно, «Сочи» сможет потрепать нервы лидерам уже весной, а летом из них уже получится боеспособный коллектив. Надо приветствовать возвращение Бердыева. Он знает наши условия, футболистов. Перестройка не затянется. Я только за это назначение», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Ранее 70-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 года. При нем команда дважды становилась чемпионом страны (2008, 2009). Также клубу из Казани под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Курбан Бердыев. Бердыев — в «Сочи». Тренер больше не волшебник или южане вернутся на вершину?

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/25/19354063.shtml?updated
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ФК Рубин (Казань)
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