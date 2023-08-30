Ван де Бек может продолжить карьеру в чемпионате Франции

«Лорьян» хочет взять в аренду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «красные дьяволы» приняли предложение «Лорьяна» по аренде ван де Бека. Игрок должен принять решение.

Ранее сообщалось, что «Аякс» рассматривает возможность возвращения 26-летнего голландца.

Ван де Бек в «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.