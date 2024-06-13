Ван Дейк этим летом может стать самым высокооплачиваемым защитником в мире

«Аль-Наср» нацелился на подписание защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, сообщает Marca.

По данным источника, руководство клуба уже провело встречу с представителями футболиста сборной Нидерландов. «Аль-Наср» готов предложить ван Дейку контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым защитником в мире.

Отмечается, что ван Дейк станет единственной звездой европейского футбола, за которой будет охотиться саудовский клуб этим летом.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. С тех пор 32-летний защитник провел 270 матчей за красных во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.