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12 апреля, 03:57

Осимхен: «Обо мне всегда ходят слухи, но я живу настоящим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ювентуса» и «Челси».

«Обо мне всегда ходят слухи. Но я живу настоящим. Я наслаждаюсь текущим моментом. Болельщики в Турции оказали мне невероятную поддержку. Они были рядом не только со мной, но и с моими друзьями и семьей. Решение будет принято, но «Галатасарай» навсегда останется в моем сердце», — цитирует Sabah Осимхена.

26-летний нигериец выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 2026 года. В этом сезоне Осимхен забил 29 голов и сделал 6 голевых передач в 33 играх.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Наполи
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