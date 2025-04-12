Осимхен: «Обо мне всегда ходят слухи, но я живу настоящим»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ювентуса» и «Челси».

«Обо мне всегда ходят слухи. Но я живу настоящим. Я наслаждаюсь текущим моментом. Болельщики в Турции оказали мне невероятную поддержку. Они были рядом не только со мной, но и с моими друзьями и семьей. Решение будет принято, но «Галатасарай» навсегда останется в моем сердце», — цитирует Sabah Осимхена.

26-летний нигериец выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 2026 года. В этом сезоне Осимхен забил 29 голов и сделал 6 голевых передач в 33 играх.