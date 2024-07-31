Вингер «Витории» Жота отказал «Краснодару» в пользу «Ноттингема» из-за мечты играть в АПЛ

Как стало известно «СЭ», вингер «Витории» Жота Силва отказался от перехода в «Краснодар» в пользу «Ноттингем Форест» из-за мечты играть в АПЛ.

Во вторник, 30 июля, издание Record сообщило, что «Краснодар» сделал предложение в размере 11 миллионов евро. По данным источника, у «Витории Гимарайнш» также были предложения от «Ноттингем Форест» и «Панатинаикоса» — по 7 миллионов от каждой команды.

Силва выступает за «Виторию» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча за команду во всех турнирах, отметившись 15 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с португальцами рассчитан до лета 2025 года.