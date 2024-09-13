Владелец «Фамаликана» заблокировал переход капитана команды в РПЛ

Израильский миллиардер Идан Офер, нынешнее состояние которого оценивается в 17 миллиардов долларов, заблокировал переход капитана «Фамаликана» Ричелли в один из российских клубов.

Как сообщает One.co.il, Офер, владеющий 85 процентами акций клуба, наложил вето на возможный переход защитника еще с января 2024 года. 25-летним бразильцем интересовались ЦСКА, «Рубин» и «Химки».

По информации источника, миллиардер, проживающий в Лондоне, принял такое решение по политическим мотивам.

Эли Швидлер