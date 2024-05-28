Во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для завершения перехода в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о прилете вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в Париж для завершения перехода в «ПСЖ».

«Сафонов в Париже? Да это подтверждено, он проходит медобследование. Матвей прибудет в качестве второго номера, чтобы бросить вызов Доннарумме», — сказал Леклер «СЭ».

Во вторник, 28 мая, издание RMC Sport сообщило, что 25-летний Сафонов прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 матчей за «Краснодар», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль. Соглашение вратаря с «быками» рассчитано до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.