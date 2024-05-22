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Сегодня, 09:29

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Эдерсон.
Фото Reuters
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Вратарь сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть английский клуб этим летом и продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Контракт 30-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года. Клубы из саудовской лиги интересуются возможностью покупки голкипера.

Сам игрок рассматривает различные варианты продолжения карьеры и готов ознакомиться с предложениями из Саудовской Аравии.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с клубом он стал шестикратным чемпионом и обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, а также четырехкратным триумфатором Кубка английской лиги.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Манчестер Сити
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