Вратарь «Валенсии» Мамардашвили согласовал контракт с «Ливерпулем» до 2030 года

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили близок к переходу в «Ливерпуль», утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, 23-летний грузин согласовал контракт с английским клубом до конца июня 2030 года.

20 августа сообщалось, что сумма трансфера футболиста составит более 30 миллионов евро, при этом игрок останется в «Валенсии» до конца сезона-2024/25 на правах аренды.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 101 матч, пропустил 114 мячей и 31 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 45 миллионов евро.