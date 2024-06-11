Вратарь «Ювентуса» Щенсны близок к переходу в «Аль-Наср»

«Аль-Наср» достиг договоренности о трансфере вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны, утверждает The Athletic.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии согласовал условия контракта с 34-летним поляком, который будет зарабатывать 19 миллионов евро в год. Ожидается, что сделка будет завершена до начала Евро-2024.

Щенсны выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 30 голов в 35 матчах за команду и отыграл 15 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.