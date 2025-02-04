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Сегодня, 08:20

«Вулверхэмптон» подписал хавбека «Реймса» и защитника «Црвены Звезды» в последний день трансферного окна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Вулверхэмптона» объявила о двух переходах в последний день трансферного окна в Европе.

Состав «волков» пополнили полузащитник «Реймса» Маршалл Мунитси и защитник «Црвены Звезды» Нассер Джига.

Контракт с 28-летним Мунетси рассчитан на 3,5 года. В текущем сезоне зимбабвиец провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

22-летний Джига подписал соглашение до 2030 года. В активе защитника сборной Буркина-Фасо три забитых мяча и одна результативная передача в 27 играх текущего сезона. Его стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Реймс
ФК Црвена Звезда
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