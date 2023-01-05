Колосков: «Дзюбе рано уходить из футбола, он не до конца исчерпал свой потенциал»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, какой чемпионат может подойти нападающему Артему Дзюбе.

«Дзюбе рано уходить из футбола, нужно еще поиграть. Артем не до конца исчерпал свой потенциал. Но он сам лучше всего знает, где ему стоит продолжить свою карьеру. В любом случае, думаю выбор у него небольшой. И в чемпионате Турции, и в чемпионате Кипра, как у нас, есть пара очень сильных команд, но есть такие же, как тульский «Арсенал». Поэтому непонятно, в какую страну он поедет играть. Можно поехать выступать в чемпионате Кипра, там же играет Кокорин, пусть будет и Дзюба», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось об интересе турецкого клуба «Сивасспор» к российскому форварду. Помощник президента команды Орай Отякмаз заявил, что агенты Дзюбы предложили его и клуб проверяет игрока.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.