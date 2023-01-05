Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:28

Колосков: «Дзюбе рано уходить из футбола, он не до конца исчерпал свой потенциал»

Колосков считает, что Дзюба не до конца исчерпал свой потенциал
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, какой чемпионат может подойти нападающему Артему Дзюбе.

«Дзюбе рано уходить из футбола, нужно еще поиграть. Артем не до конца исчерпал свой потенциал. Но он сам лучше всего знает, где ему стоит продолжить свою карьеру. В любом случае, думаю выбор у него небольшой. И в чемпионате Турции, и в чемпионате Кипра, как у нас, есть пара очень сильных команд, но есть такие же, как тульский «Арсенал». Поэтому непонятно, в какую страну он поедет играть. Можно поехать выступать в чемпионате Кипра, там же играет Кокорин, пусть будет и Дзюба», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось об интересе турецкого клуба «Сивасспор» к российскому форварду. Помощник президента команды Орай Отякмаз заявил, что агенты Дзюбы предложили его и клуб проверяет игрока.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
Футбол
Вячеслав Колосков
1
2
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Путин позвонил мальчику Давиду, чью открытку снял с «Елки желаний»
В ФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Челябинской области
Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ на сватовском направлении
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Кавазашвили: «Уровень чемпионата Кипра как раз подходит для Дзюбы»
Президент «Сивасспора»: «Переход Дзюбы? Нам нужны уже готовые игроки»
Мостовой назвал возможный переход Дзюбы в «Сивасспор» неплохим вариантом
В «Сивасспоре» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе
Ветеран ЦСКА посоветовал Дзюбе не позориться и срочно завершить карьеру
Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Это одаренный игрок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зарплата Тавареша в «Спартаке» может составить 1,2 миллиона евро за сезон