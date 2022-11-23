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23 ноября, 11:46

Колосков — о Роналду: «Вопрос, кто возьмет его. Он очень дорогой футболист»

Колосков отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду.

«Будущее всегда есть. Помимо «МЮ» есть еще много клубов. Захочет ли он сам играть? Ему 37 лет уже. Если он захочет продолжить профессиональную карьеру, конечно, желающие найдутся. Но где и кто возьмет его — это вопрос. Потому что он очень дорогой футболист», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По информации СМИ, им интересуются «Ньюкасл», «Челси» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Германия 1
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22%

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21%

1.59
Криштиану Роналду
Вячеслав Колосков
2
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