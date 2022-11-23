Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду.

«Будущее всегда есть. Помимо «МЮ» есть еще много клубов. Захочет ли он сам играть? Ему 37 лет уже. Если он захочет продолжить профессиональную карьеру, конечно, желающие найдутся. Но где и кто возьмет его — это вопрос. Потому что он очень дорогой футболист», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По информации СМИ, им интересуются «Ньюкасл», «Челси» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.