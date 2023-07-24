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Сегодня, 22:22

Яннис Адетокунбо — о предложении «Аль-Хиляля»: «Вы можете взять меня, я похож на Килиана Мбаппе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо иронично прокомментировал информацию о предложении «Аль-Хиляля» нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Аль-Хиляль», вы можете взять меня, я похож на Килиана Мбаппе», — написал баскетболист в Twitter.

 

24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе, а самому форварду готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в мадридский «Реал» следующим летом.

Позже появилась информация, что 24-летний француз отклонит предложение клуба из Саудовской Аравии.

Килиан Мбаппе
баскетбол
Футбол
НБА
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Яннис Адетокунбо
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