Яннис Адетокунбо — о предложении «Аль-Хиляля»: «Вы можете взять меня, я похож на Килиана Мбаппе»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо иронично прокомментировал информацию о предложении «Аль-Хиляля» нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Аль-Хиляль», вы можете взять меня, я похож на Килиана Мбаппе», — написал баскетболист в Twitter.

24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе, а самому форварду готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в мадридский «Реал» следующим летом.

Позже появилась информация, что 24-летний француз отклонит предложение клуба из Саудовской Аравии.