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Трансферы

Сегодня, 20:48

Белоус: «Лантратов — недооцененный вратарь, он может рассчитывать на место в основе «Локомотива»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московскую команду.

«Лантратов — достаточно высокого уровня вратарь и на мой взгляд крайне недооцененный. Гилерме уже возрастной футболист. Команде нужны, как минимум три хороших голкипера. Худяков мне очень нравится, но не всегда бывает стабилен. Конкуренция нужна Даниилу. Гилерме здорово послужил клубу, но его время уходит. Мне кажется, Илья может рассчитывать на место в стартовом составе «Локо». Он сейчас в самом соку, ему 27 лет. Для Худякова это хороший конкурент, но у Даниила еще все впереди», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

27-летний Лантратов провел за «Химки» 14 матчей во всех турнирах и пропустил 25 голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-lantratov-nedootsenenny-j-vratar-on-mozhet-rasschity-vat-na-mesto-v-osnove-lokomotiva/
Даниил Худяков
Илья Лантратов
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Юрий Белоус
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