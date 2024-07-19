Семин: «В МЛС много комбинационной игры — этот чемпионат Миранчуку подойдет»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд. Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с «Аталантой», она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.

Все ли получится у Миранчука в США? Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры — этот чемпионат ему подойдет», — цитирует «Спорт День за Днем» Семина.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.