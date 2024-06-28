Семин: «Хвиче не стоит идти в «Реал», а вот вариант с «ПСЖ» можно рассмотреть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о вариантах продолжения карьеры для нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия давно выступает на высоком уровне. Хвича ведь уже был признан лучшим игроком итальянского чемпионата. Возможно, ему будет сложно оставаться в «Наполи». Сложность во многом в том, что клуб часто меняет тренеров. Лучше него никто не знает, оставаться ему или переходить в другой клуб.

Сможет ли потянуть уровень «Реала»? В Мадриде на этой позиции уже есть игрок. Думаю, ему не стоит переходить в «Реал». Зачем ему туда идти? А в «ПСЖ» для него место есть, туда можно будет и перейти. Этот вариант можно рассмотреть", — приводит слова Семина Metaratings.ru.

В 34 матчах чемпионата Италии сезона-2023/24 Кварацхелия забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 1 ассист в 8 встречах Лиги чемпионов.