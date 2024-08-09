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Сегодня, 01:24

Жирков: «Потом Чалов, возможно, уедет в топ-5»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал переход нападающего Федора Чалова в ПАОК.

«Нормально. Сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов, покажет себя. Потом, возможно, уедет в топ-5. Все может быть — или, может, его «Зенит» купит потом», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

1 августа Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА, подписав контракт на три года.

6 августа ПАОК на выезде сыграет против шведского «Мальме» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чалов попал в заявку на эту игру.

Источник: «РБ Спорт»
Федор Чалов
Юрий Жирков
ФК ПАОК
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