Жирков: «Уверен, шансы появиться на поле у Сафонова будут»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов — игрок сборной России, играл в Лиге чемпионов. Почему бы ему и не поехать в «ПСЖ»? Если бы Матвей не заслуживал этого, его не позвал бы парижский клуб.

Он будет сидеть под Доннаруммой? Главное — попасть в такую команду, уверен, шансы появиться на поле у него будут. Тем более бывают случаи, когда твои конкуренты по позиции получают травму. Матвею надо будет доказывать на тренировках. Кто еще достоин уехать в Европу? Так сложно сказать, но тот же Мостовой из «Зенит» может играть в европейском клубе», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.