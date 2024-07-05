«Ювентус» арендовал голкипера «Монцы» Ди Грегорио с опцией выкупа

Вратарь «Монцы» Микеле Ди Грегорио стал игроком «Ювентуса», сообщается на официальном сайте туринцев.

«Ювентус» арендовал 26-летнего итальянца за 4,5 миллиона евро. В любой момент туринцы смогут выкупить вратаря за 13,5+2 миллиона.

Ди Грегорио выступал за «Монцу» с 2020 года. Он провел за команду 144 матча, пропустил 160 мячей и 53 раза отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ди Грегорио был признан лучшим голкипером итальянской серии А.