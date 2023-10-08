«Ювентус» готов арендовать Санчо в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Ювентус». Туринский клуб хочет арендовать игрока в январе, а летом выкупить футболиста, подписав полноценный контракт.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой, но 23-летний англичанин отказывается от этого варианта, несмотря на просьбы одноклубников.