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Сегодня, 01:11

«Ювентус» готов обменять Влаховича на Лукаку с доплатой от «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ювентус» продолжает переговоры с «Челси» по переходу нападающего Ромелу Лукаку в туринский клуб.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» готов отпустить Душана Влаховича в лондонский клуб в обмен на Лукаку с доплатой «синих» не менее 35 миллионов евро. «Челси» уже ведет переговоры с Влаховичем об условиях личного контракта.

В сезоне-2022/23 Влахович сыграл в 42 матча во всех турнирах, забилы 14 мячей и сделал 4 голевые передачи.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Ромелу Лукаку. Безумное лето Лукаку: он не нужен «Челси», а продажу в «Интер» сорвали переговоры с «Ювентусом»
Душан Влахович
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Челси
ФК Ювентус
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