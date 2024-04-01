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Сегодня, 12:51

«Ювентус» хочет продать Локателли. На игрока претендует «Бавария»

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«Ювентус» может продать полузащитника Мануэля Локателли, сообщает Tuttojuve.

По информации источника, руководство туринцев расстанется с игроком, если он не улучшит свою игру. На футболиста претендуют «Бавария» и несколько команд из Англии.

В текущем сезоне 26-летний Локателли провел 31 матч, в которых забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач. Контракт итальянца с черно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 33 миллиона евро.

После 30 туров серии А «Ювентус» занимает третье место, набрав 59 очков.

Источник: Tuttojuve
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
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