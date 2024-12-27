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Сегодня, 07:09

«Ювентус» интересуется защитником «Бенфики» Антониу Силвой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент защитника «Бенфики» Антониу Силвы Жорже Мендеш подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

«Ювентус» хочет Антониу, а он хочет в «Ювентус». Он важный игрок с прекрасными качествами, которые нравятся крупнейшим клубам мира. Решение за «Бенфикой»... посмотрим, нам нужно дождаться их звонка», — приводит Sky Sport слова Мендеша.

Действующий контракт 21-летнего португальца рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В этом сезоне Силва сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Ювентус
Жорже Мендеш
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