«Ювентус» летом может продать защитника Бремера

«Ювентус» в предстоящее летнее трансферное окно может продать защитника Бремера, сообщает Gazzeta dello sport.

По информации источника, туринский клуб хочет обновить состав.

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 32 матча, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро. Контракт игрока с «зебрами» рассчитан до конца июня 2028 года.

«Ювентус» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка в 31 матче. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 20 очков. «Милан», идущий вторым, опережает черно-белых на 6 очков.