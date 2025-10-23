«Ювентус», «Милан» и «Атлетико» интересуются форвардом «Эвертона» Ндиаем

«Ювентус», «Милан» и «Атлетико» намерены подписать нападающего «Эвертона» Илимана Ндиая, сообщает Teamtalk.

По данным источника, также 25-летним сенегальцем интересуются «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Предложение о трансфере может быть сделано уже в январе 2026 года, но подписать его будет непросто, поскольку «Эвертон» стремится сохранить своих ключевых игроков. Обсуждать вариант с Ндиаем там готовы при предложении как минимум 70 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 нападающий в 10 матчах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.