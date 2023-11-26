«Ювентус» надеется арендовать Санчо у «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Ювентус», который хочет арендовать игрока в январе. При этом на игроом интересуется «Боруссия», за которую Санчо выступал до «МЮ».

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.