«Ювентус» предпочтет подписать Берарди, а не Санчо в зимнее трансферное окно

«Ювентус» планирует подписать вингера в январское трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, одним из кандидатов туринцев является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, которого манкунианцы отстранили из-за проблем с дисциплиной в сентябре.

Но Санчо идет под вторым номером в шорт-листе. Лидером является Доменико Берарди из «Сассуоло». В «Ювентусе» отдают ему предпочтение, поскольку он адаптирован к серии А. Кроме того, ожидается, что с 29-летним итальянцем будет проще договориться по условиями контракта.

В текущем сезоне в активе Берарди 7 забитых мячей и 3 голевые передачи в 13 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.