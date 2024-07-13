«Ювентус» рассчитывает подписать защитника «Ниццы» Тодибо

«Ювентус» ведет переговоры по трансферу защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб предложил 24-летнему французу контракт до конца июня 2029 года. «Ювентус» намерен завершить сделку в ближайшие дни.

«Ницца» арендовала Тодибо у «Барселоны» в феврале 2021 года, в июне 2021 года французский клуб выкупил футболиста у каталонцев.

В сезоне-2023/24 Тодибо провел 33 матча за «Ниццу» и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.