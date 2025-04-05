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5 апреля, 03:05

«Ювентус» стремится подписать Виктора Осимхена этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» хочет летом подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, который находится в аренде в «Галатасарае», сообщает TEAMtalk.

По данным источника, представители итальянского клуба прилагают все усилия, чтобы осуществить летний трансфер 26-летнего игрока. Также за форварда борется «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что сам Осимхен предпочитает перейти в клуб АПЛ этим летом, но «Ювентус» хочет использовать свои тесные связи с агентом игрока, чтобы увеличить свои шансы на приобретение.

Нигериец перешел в «Галатасарай» на правах аренды летом 2024 года. В 32 матчах за турецкий клуб Осимхен забил 28 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Источник: TEAMtalk
Виктор Осимхен
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Ювентус
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