«Ювентус» стремится подписать Виктора Осимхена этим летом

«Ювентус» хочет летом подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, который находится в аренде в «Галатасарае», сообщает TEAMtalk.

По данным источника, представители итальянского клуба прилагают все усилия, чтобы осуществить летний трансфер 26-летнего игрока. Также за форварда борется «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что сам Осимхен предпочитает перейти в клуб АПЛ этим летом, но «Ювентус» хочет использовать свои тесные связи с агентом игрока, чтобы увеличить свои шансы на приобретение.

Нигериец перешел в «Галатасарай» на правах аренды летом 2024 года. В 32 матчах за турецкий клуб Осимхен забил 28 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.