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17 июня, 23:07

«Ювентус» заинтересован в переходе Санчо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо, сообщает Corriere Torino.

По информации источника, туринцы переключились на 24-летнего англичанина после неудачи в переговорах с другим игроком «МЮ» Мейсоном Гринвудом, который склоняется к переходу в «Валенсию».

Санчо провел вторую половину сезона-2023/24 на правах аренды в дортмундской «Боруссии». Полузащитник провел за команду 21 матч, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 30 миллионов евро.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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