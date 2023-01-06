За лучшего футболиста Туниса-2022 может побороться клуб из РПЛ

Полузащитник сборной Туниса и «Ференцвароша» Аисса Лайдуни вошел в сферу интересов «Вольфсбурга», «Селтика», клубов французской лиги 1 и серии А, а также одной из топ-команд РПЛ, сообщили «СЭ» коллеги с венгерского телеканала M4 Sport.

В двух из трех матчей «Орлов Карфагена» на чемпионате мира-2022 в Катаре 26-летнего опорного хавбека признали лучшим в составе его команды. После завершения турнира он был признан на родине лучшим игроком 2022 года.

В этом сезоне Лайдуни сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.