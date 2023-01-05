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Трансферы

Сегодня, 16:54

Зарплата Тавареша в «Спартаке» может составить 1,2 миллиона евро за сезон

Виталий Косик
Корреспондент
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«Спартак» может предложить защитнику «Бенфики» Томашу Таварешу контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон плюс бонусы за достижение целей, сообщает Metaratings.ru.

На данный момент московская команда ведет переговоры с португальским клубом по поводу трансфера футболиста. Также рассматривается вариант аренды игрока с последующим выкупом.

С августа 2021 года по июнь 2022 года португалец выступал на правах аренды за «Базель». В мае 2022 года футболист получил разрыв крестообразной связки.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль попросил руководство красно-белых приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в «Базеле».

В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarplata-tavaresha-v-spartake-mozhet-sostavit-1-2-mln-evro-za-sezon-217953/
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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