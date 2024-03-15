Защитник «Барселоны» Араухо является приоритетной целью для «Баварии»

«Бавария» интересуется защитником «Барселоны» Рональдом Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мюнхенцы планируют договориться о трансфере уругвайца за 100 миллионов евро. Немецкому клубу придется продать некоторых игроков для сделки.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник сыграл 30 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.

После 25 туров бундеслиги «Бавария» занимает второе место, набрав 57 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 очков.