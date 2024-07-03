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Сегодня, 19:36

Защитник «Болоньи» Калафьори согласен на переход в «Арсенал»

Руслан Минаев
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«Арсенал» договорился с защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори об условиях личного контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, клубам осталось обсудить сумму выкупа игрока. Итальянский клуб просит за 22-летнего игрока 50 миллионов евро.

Также на игрока претендует «Челси», но «синие» проигрывают в гонке за подписание защитника.

Калафьори выступает за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Болонья
ФК Челси
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